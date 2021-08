Ferragosto, 1 italiano su 2 in viaggio

(Teleborsa) -(50%) ha deciso di trascorreremettendosi inper raggiungere, andare in vacanza al mare, ine ino per fare unamagari con ilE’ quanto emerge da un' indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend dasulle strade italiane per le partenze del “capodanno” dell’estatedagli effetti della pandemia con il 28% dei cittadini che dichiara di trascorrerlo a casa a risposare mentre per un altro 20% si tratta di un giorno come gli altri. Ilresta comunque il momento clou delle vacanze degli italiani che anche nell’anno delhanno scelto di concentrare le ferie nelSe la, con la preoccupazione degli assembramenti cresce il turismo in montagna e la riscoperta deinelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città.La maggioranza degli italiani in viaggio – continua Coldiretti – ha scelto di riaprire le, o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono le pensioni e gli alberghi e molto gettonati sono gli agriturismi che, spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e ampi spazi nel verde sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche.Tra gli svaghi più gettonati la preparazione della tradizionale, rispettando ovviamente tutte le regole a tutela della sicurezza.