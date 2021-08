ITA prepara vendita biglietti, atteso "esame" Enac

(Teleborsa) -la compagnia che prenderà il posto disi prepara ad avviare laLunedì, secondo quanto si apprende, sarebbe infatti in calendario l, in gergo tecnicoper poter ottenere dall'Enac il certificato di(Coa), necessario per poter iniziare operazioni diSolo una volta in possesso diome ribadito nei giorni scorsi dalla stessa società,a mettere in vendita i biglietti.delle vendite potrebbe essere in settimana, forse già daiDei giorni scorsi la notizia che, per icome rivelano le immagini scattate all'aeroporto di Roma Fiumicino pubblicate da Il Corriere della Sera – ITA ha preso in prestito da Alitalia "Il Tintoretto", undi oltre nove anni, e unmpiegato per i voli brevi e medi.di ITA aveva parlato, di recente, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,le partnership con altre società del trasporto aereo sono sicuramente nelle; riguardo agliconfidiamo anche nel piano di crescita per il settore aviation, in modo che potranno esserci recuperi da altri segmenti, come", ha detto in occasione della presentazione del "Rapporto e Bilancio sociale 2020" dell’Enac – Ente nazionale aviazione civile,