L'indice media italiano è in territorio positivo (+0,79%)

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Mediaset

Rai Way

small-cap

Mondadori

Cairo Communication

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 11.299,9, in crescita di 89,36 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 277, dopo aver avviato la seduta a 276.Tra leitaliane, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,97%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,60%.Tra ledi Milano, bene, con un rialzo dell'1,75%.avanza dello 0,58%.