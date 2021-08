Mercati in stand-by. Piazza Affari migliore in Europa

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un vantaggio rispetto al resto d'Europa. Il FTSE MIB ha chiuso in rialzo per la nona seduta consecutiva, anche se i volumi sono stati contenuti, tipici della settimana di Ferragosto. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'Leggera crescita dell', che sale a quota 1,179. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,40%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 68,91 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,25%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,35%, e senza slancio, che negozia con un +0,2%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,36%, proseguendo la serie di nove rialzi consecutivi, iniziata il 3 di questo mese; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.213 punti.Senza direzione il(+0,15%); guadagni frazionali per il(+0,24%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,5 miliardi di euro, in calo di 397,4 milioni di euro, rispetto ai 1,89 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,34 miliardi di azioni, rispetto ai 0,61 miliardi precedenti.Tra i 434 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 196, mentre 195 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 43 azioni.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,67%.avanza dell'1,53%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,51%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,20%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,64%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.Tentenna, che cede lo 0,52%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,51%.di Milano,(+5,49%),(+4,61%),(+3,07%) e(+2,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,05%.Affonda, con un ribasso del 2,79%.Crolla, con una flessione del 2,57%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,35%.