Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.500 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.461 punti.Guadagni frazionali per il(+0,41%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,49%).(+0,77%) e(+0,59%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,54%),(+2,08%),(+1,18%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,32%.scende dell'1,31%.Calo deciso per, che segna un -1,11%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,88%),(+2,08%),(+2,04%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,50%.Sensibili perdite per, in calo del 6,37%.In apnea, che arretra del 4,15%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,13%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 81,2 punti; preced. 81,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. 43 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 18%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,6%)15:15: Produzione industriale, mensile (preced. 0,4%).