Si muove in territorio positivo l'indice del settore costruzioni italiano (+1,70%), si concentrano gli acquisti su Maire Tecnimont

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

listino principale

Buzzi Unicem

mid-cap

Maire Tecnimont

Carel Industries

Webuild

bassa capitalizzazione

Luve

Caltagirone SpA

Trevi

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa ilin lieve salita, con un guadagno di 2 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 543.Intanto ilguadagna l'1,70%, dopo un inizio di giornata a 44.592,7.Nel, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,80%.Tra leitaliane, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,86%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,72%.Su di giri(+2,56%).Tra i titoli adell'indice costruzioni, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,94%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,40%.In luce, con un ampio progresso dell'1,19%.