Wall Street poco sopra la parità. S&P 500 e Dow Jones su nuovi record

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

Walt Disney

Salesforce.Com

Honeywell International

Merck

Nike

American Express

Chevron

Moderna

Alexion Pharmaceuticals

Regeneron Pharmaceuticals

Western Digital

Baidu

Tripadvisor

Stericycle

Wynn Resorts

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.565 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.464 punti. Pressoché invariato il(+0,04%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,09%).Il mercato americano è sulla buona strada per, spinto anche dalle ultime trimestrali. I risultati di The Walt Disney Company hanno battuto le attese degli analisti, mentre la guidance di Airbnb ha deluso le aspettative del mercato.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,54%.Tra i(+3,55%),(+1,20%),(+1,18%) e(+0,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,69%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%.Tra i(+2,58%),(+1,70%),(+1,67%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,39%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,18%.Piatta, che tiene la parità.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.