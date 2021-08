Faurecia lancia offerta per acquisire Hella, titolo festeggia a Parigi

Faurecia

Hella

(Teleborsa) - La franceseha lanciato un'offerta di 6,7 miliardi di euro per acquisire la quota di controllo della tedesca(60%) dalla famiglia Hueck, in una combinazione cash e azioni.Un'intesa che rappresenta l'ultimo esempio di consolidamento in un settore che sta spostando la sua attenzione dalle auto alimentate da motori endotermici ai veicoli elettrici con requisiti tecnologici e catene di approvvigionamento differenti."Insieme," - ha dichiarato- definendo la combinazione delle due società "un'opportunità unica" per creare un mondo leader nelle tecnologie automobilistiche.Nel dettaglio, il gruppo francese metterà sul piatto 60 euro per azione, ovvero un corrispettivo complessivo di 60,96 euro (incluso un dividendo di 0,96 euro che dovrebbe essere presentato all'assemblea generale annuale di Hella il prossimo 30 settembre e pagato da Hella a tutti i suoi azionisti prima della data di perfezionamento dell'operazione).Il titolo Faurecia festeggia la notizia con un balzo del 6,95% sulla piazza di Parigi.