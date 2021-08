Giornata drammatica a Tokyo. Giù anche il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino di, su cui hanno pesato i. La ripresa economica del Paese è "instabile e irregolare" secondo secondo l'Ufficio nazionale di statistica che ha annunciatoin rallentamento a luglio con le restrizioni legate al Covid-19.L'indice giapponeseha terminato con una pesante flessione dell'1,67%; sulla stessa linea, in lieve calo, che archivia la giornata sotto la parità.Variazioni negative per(-0,7%); sulla stessa tendenza, negativo(-1,16%).Poco sopra la parità(+0,23%); in frazionale calo(-0,36%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,19%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,11%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,06%.Il rendimento dell'tratta 0,02%, mentre il rendimento delè pari 2,89%.