HSBC accelera nel gestito in Asia, compra asset Axa Singapore

HSBC

Axa

(Teleborsa) - Prosegue il piano di espansione nel risparmio gestito in Asia ditramite l'acquisizione degli asset messi in vendita daa Singapore, un deal da 575 milioni di dollari (487 milioni di euro).Il colosso bancario europeo investirà 3,5 miliardi di dollari liberando risorse da attività bancarie meno redditizie in Europa e in Nord America."Si tratta di un'che dimostra la nostra ambizione di far crescere il nostro business in tutta l'Asia. Il wealth management è una delle nostre aree di business con più elevati tassi di crescita e rendimenti ed è uno dei nostri punti di forza di banca asia-centrica con espansione globale", ha commentatoL'operazione consentirà ad HSBC di mettere le mani su una compagnia con un patrimonio netto di 474 milioni di dollari, nuovi premi annualizzati di 85 milioni di dollari e premi lordi per 739 milioni.Axa ha fatto sapere che l'accordo è soggetto alle approvazioni normative e probabilmente si chiuderà entro il quarto trimestre di quest'anno.