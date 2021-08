Intesa Sanpaolo sostiene investimenti green di LTC Group

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -torna con unadi finanziamento di(10 milioni)(5 milioni). Beneficiario èhe ha deciso di acquistare nuoviper gli stabilimenti italiani di Legnano Teknoelectric Company e per la controllata di Dubai.LTC Group è un’eccellenza italiana in un, quale quello della produzione di nuclei magnetici per trasformatori e reattori. Da sempre vocata all’innovazione, l'azienda ha scelto uno sviluppo green e sostenibile. I nuovi macchinari 4.0 consentiranno di ottimizzare i processi e di realizzare annualmente un, pari 410.000 KW di energia in meno per la produzione italiana e di 145.000 KW per il sito di Dubai.Il Direttore regionale di Intesa Sanpaolo,, commentando il finanziamento concesso dalla filiale Imprese di Novara della Banca, ha affermato che "si sta scrivendo una nuova pagina dell’economia italiana, in cui le eccellenze imprenditoriali come LTC Group, capaci di innovare in un’ottica digitale, green e sostenibile, faranno la differenza".Laproprietaria di LTC Group, sio è detta felice di "iniziare un percorso così importante per la nostra azienda insieme a una Banca che, come noi, crede sia il momento di fare sempre più investimenti green".