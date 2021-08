L'indice media italiano in frazionale rialzo (+0,47%), acquisti a mani basse su RCS

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Mediaset

bassa capitalizzazione

RCS

Alkemy

A.S. Roma

(Teleborsa) - Performance migliore per il, che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell', che fa un passo indietro sul mercato.Ilha aperto a 11.285,7 in salita dello 0,21% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un calo dello 0,21% a 275.Tra le medie imprese quotate sul, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,96%.Tra i titoli adel comparto media, bene, con un rialzo dell'1,28%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,02%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,81%.