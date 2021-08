Wall Street prudente guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove con prudenza la borsa di Wall Street con il focus puntato sul fronte Fed: in settimana si attendono leed un intervento del presidente. L'attenzione degli addetti ai lavori è concentrata anche sui dati macroeconomici giunti dallache hanno evidenziato undell'economia e si sono rivelati peggiori delle aspettative.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 35.506 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.465 punti. Leggermente negativo il(-0,34%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,03%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,63%) e(+0,50%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,72%),(-0,74%) e(-0,73%).del Dow Jones,(+1,28%),(+1,18%),(+1,11%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,35%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,24%),(+1,70%),(+1,57%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,21%.Sensibili perdite per, in calo del 4,55%.In apnea, che arretra del 3,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,35%.