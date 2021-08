Clabo, controllata USA Howard McCray prevede ricavi 2021 in crescita del 21%

Clabo

(Teleborsa) -- società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel - ha comunicato i dati di bilancio del primo semestre della controllata statunitense Howard McCray. Itotali sono stati pari a 11,6 milioni di dollari (9,3 milioni di euro), comprensivi del contributo governativo pari a 1 milione di dollari. Lenette, pari a 10,2 milioni di dollari, sono state in crescita del 17,3% sul primo semestre 2020 e del 29,3% sul primo semestre 2019.Nel corso del mese di luglio, la società statunitense ha perfezionatoper oltre 3 milioni dollari portando il portafoglio ordini complessivo oltre i 10 milioni di dollari. In considerazione dell'ammontare degli ordini da evadere nel corso dell'anno 2021, Howard McCray prevede oradi oltre i 21 milioni di dollari, rispetto ai 17,3 milioni di dollari dell'anno fiscale 2020 (+21,4%)."Il mercato nordamericano continua a garantirci tassi di crescita molto elevati - ha commentato il presidente e amministratore delegato di Clabo,- Abbiamo acquisito Howard McCray nel 2018 ed alla fine del 2021 i ricavi, rispetto ad allora, saranno più che raddoppiati. Anche la redditività della società americana è sensibilmente migliorata, al pari della sua capacità di generare cassa:"."Inle vendite stanno andando bene e dallo scorso mese di luglio Clabo ha iniziato a registrare ricavi mensili superiori non solo rispetto al 2020, ma anche rispetto al corrispondente mese del 2019 - ha aggiunto Bocchini - A livello consolidato, l’obiettivo per il 2021 è quello di avvicinarci il più possibile ai ricavi 2019 ma con una miglior redditività".