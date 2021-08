Fed: Powell, impatto variante Delta su economia ancora da capire

(Teleborsa) - La Federal Reserve "dovrà osservare con attenzione" gli sviluppi economici durante la pandemia, perché "il Covid è ancora con noi, e continuerà ad essere così ancora per un po'".Lo ha detto ildurante un incontro con studenti e insegnanti aggiungendo che la ripresa dell'economia americana "è lungi dall'essere completa" e ancoraLa Fed - ha spiegato il governatore - "dovrà osservare con attenzione l’andamento dell’economia e capire quali saranno le implicazioni per la politica monetaria. Ha agito "molto velocemente" per contrastare l'impatto economico della pandemia, e "alcuni di quegli strumenti sono disponibili solo in una situazione d'emergenza" con la conseguenza che la banca centrale li sta mettendo da parte una volta terminata l'emergenza.