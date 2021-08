Glencore acquisisce quota in Britishvolt e assicura forniture di cobalto

Glencore

(Teleborsa) -- società anglo-svizzera e una delle più grandi al mondo nel settore minerario - ha(la cui entità non è stata resa nota), consentendo al produttore di batterie del Regno Unito di poter contare su forniture a lungo termine di cobalto, materiale chiave per la propulsione dei veicoli green. "Assicurandosi uno degli ingredienti chiave delle batterie, Britishvolt, ottenendo una sicurezza di approvvigionamento a lungo termine in tutta la sua attività", sottolinea una nota del gruppo."Il nostro impegno a supportare i nostri partner nel soddisfare i loro requisiti per gli ingredienti essenziali delle batterie è fondamentale per sostenere accordi di fornitura a lungo termine - ha commentato David Brocas, Head Cobalt Trader presso Glencore - Con l'accelerazione della mobilità green e della transizione energetica,".registra unasulla Borsa di Londra, che rispetto alla vigilia si attesta a 327,9. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 325,7 e successiva a quota 323,6. Resistenza a 329,5.