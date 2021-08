In rosso la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue al ribasso la borsa americana con gli operatori in cerca di segnali dallasui tempi del tapering e con i verbali del Fomc in uscita domani. Atteso anche un intervento del governatore,, questa sera dopo le 19:00 ora italiana. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per la diffusione della variante Delta di Covid-19 e per la difficile situazione politica a Kabul.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre l'1,35%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.421 punti, in calo dell'1,31%. Negativo il(-1,47%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-1,32%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,95%),(-2,26%) e(-1,96%).Al top tra i(+1,18%),(+1,08%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,73%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,35%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,90%),(+3,06%),(+2,24%) e(+1,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,73%.In caduta libera, che affonda del 4,25%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,86 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,84%.