Leonardo, contratto in USA per 4 elicotteri AW119Kx

(Teleborsa) - Leonardo ha siglato un contratto per(Instrument Flight Rules – in grado di operare secondo le regole del volo strumentale) con l’operatore Mercy Flight Central, basato nella parte occidentale dello Stato di New York, negli USA, dove fornisceI nuovi elicotteri effettueranno missioni didurante i voli di trasferimento in un raggio di 240 km. Nella sua versione più recente l’AW119Kx è il primo elicottero monomotore al mondo negli ultimi decenni a poter operare secondo le regole del volo strumentale e permetterà ai piloti di Mercy Flight Central di volare in modo sicuro con scarsa visibilità e in condizioni meteo difficili nella regione, grazie all’avionica avanzata di Genesys Aerosystems e ai sistemi di volo ridondanti.In tale variante, l’AW119Kx rappresenta la scelta ideale per gli operatori commerciali, o che forniscono servizi di pubblica utilità, alla ricerca dei più elevati standard di sicurezza e prestazioni nello svolgimento di missioni complesse, mantenendo al contempo i costi contenuti degli elicotteri monomotore. L’AW119 presenta la ridondanza dei principali sistemi e lo spazio in cabina tipici di macchine bimotore, garantendo straordinaria affidabilità e sicurezza.” - ha dichiarato. “Questo elicotteroe più capacità permettendoci di potenziare il nostro servizio nei prossimi decenni”.“Siamo lieti della nostra collaborazione con Mercy Flight Central” - ha aggiunto. “L’acquisizione della variante IFR dell’AW119 sarà un, fornendo allo stesso tempo grande versatilità per il trasporto e la cura dei pazienti in cabina e potenziando la straordinaria assistenza che l’operatore fornisce alla sua comunità”.