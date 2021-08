Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street come atteso e peraltro segnalato dall'andamento dei future statunitensi. Il sentiment degli investitori è penalizzato daidi Covid-19 e sul suo impatto sull'economia globale. Oltre alledopo la serie di dati deboli cinesi e per l'evoluzione geopolitica dopo l'improvvisae la presa del controllo della capitale Kabul da parte dei talebani.Sul fronte macroeconomico, prima dell'apertura della Borsa sono stati diffusi i dati sulle vendite al dettaglio e la produzione industriale , mentre tra poco si attendono lee l'Sulle prime rilevazioni, ilaccusa una flessione dello 0,73%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.454 punti. In discesa il(-0,73%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,57%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,62%),(-0,76%) e(-0,72%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,18%) e(+0,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,23%.In caduta libera, che affonda del 2,13%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,70%),(+1,61%),(+1,07%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,58 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,45%.Sensibili perdite per, in calo del 2,43%.