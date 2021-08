Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Nonostante un'apertura in rosso sui timori di un raffreddamento della crescita cinese, si registra una, con ilche sale dello 0,31% a 35.625 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.480 punti. Sulla parità il(+0,03%); guadagni frazionali per l'(+0,33%).(+1,13%),(+0,65%) e(+0,63%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,83%) e(-0,49%).del Dow Jones,(+1,87%),(+1,55%),(+1,38%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,03%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%.(+1,70%),(+1,66%),(+1,66%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,08%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,01%.In caduta libera, che affonda del 3,86%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 18%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,6%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 9,8%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,5%)16:00: Indice NAHB (atteso 80 punti; preced. 80 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,3%).