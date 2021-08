Alerion, aggiornamento sul piano di acquisto di azioni proprie

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 26 aprile 2021, ha acquistato dal 9 al 13 agosto 2021,al prezzo medio di 13,4197 euro per azione, per unIl numero complessivo delle azioni proprie detenute dalla società alla data del 13 agosto 2021 è pari a n. 114.578 rappresentative del 0,21128% del capitale sociale.Intanto scambia in profit Alerion sul listino milanese lievitando dell'1,35%.