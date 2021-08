Comcast e ViacomCBS lanceranno un nuovo servizio streaming in Europa nel 2022

Comcast

(Teleborsa) -- colossi statunitensi nei campi dei media, dell'intrattenimento e delle telecomunicazioni - hanno annunciato una partnership per lanciare un. SkyShowtime - questo il nome della joint venture - riunirà film e serie originali del portafoglio di marchi NBCUniversal, Sky e ViacomCBS (inclusi titoli di SHOWTIME, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures e Pavone), con l'obiettivo di coprire tutti i generi e le categorie di pubblico.SkyShowtimeAlbania, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Kosovo, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Ulteriori dettagli sull'offerta del servizio, incluso il, saranno annunciati in un secondo momento."Con il lancio di SkyShowtime siamo ben posizionati per utilizzare il nostro motore di contenuti globale per creare un'offerta di streaming avvincente e su larga scala, con un investimento strategico intelligente per fasi - ha affermato, presidente e AD di ViacomCBS Networks International -, SkyShowtime rappresenta un'enorme opportunità per accelerare la nostra espansione e costruire una posizione di leadership nei servizi video on demand in abbonamento in Europa"."Il nostro nuovo servizio di streaming, SkyShowtime, combinerà il meglio degli Stati Uniti e dell'Europa con marchi iconici e intrattenimento di livello mondiale per milioni di consumatori in più di 20 nuovi mercati in Europa - ha affermato, Group Chief Executive di Sky - Sulla scia dell'arrivo di Peacock su Sky, questa partnership fornisce unin tutta Europa".