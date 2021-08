Consumi, spese "obbligate" si mangiano il 43% della spesa familiare

(Teleborsa) - Le- casa, affitti, manutenzioni, utenze - restano una,a scapito dei servizi, che nel 2020 hanno registrato un crollo a causa della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. Lo conferma un’analisi dell’Ufficio Studi disulle spese obbligate delle famiglie tra il 1995 e il 2020.“L’economia è in ripresa ma i danni provocati dalla pandemia sono ingenti, soprattutto i consumi crollati ai livelli più bassi degli ultimi quindici anni", ricorda il Presidente di Confcommercio,, aggiungendo "occorre superare al più presto l’emergenza sanitaria con i vaccini per consolidare il clima di fiducia, precondizione necessaria per rafforzare la crescita economica e sostenere i consumi”.la crisi da Covid ha inciso pesantemente sui bilanci familiari, comprimendo le spese libere, in particolare ial 15,6% del totale consumi. Parallelamente sono aumentate leraggiungendo il livello più alto dalla stessa data, pari a 7.168 euro annui pro capite., nonostante il parziale recupero dei consumi in alcuni segmenti, le, assorbendo ildei consumi totali ( 7.291 euro pro capite). Fra queste spese, sonoad incidere maggiormente arrivando a "mangiarsi" 4.074 euro tra affitti, manutenzioni, bollette, e smaltimento rifiuti.All’interno dei consumi commercializzabili invece (9.741 euro pro capite), la componente principale è rappresentata ancora dai beni (al 40,3% del totale, ma recuperano anche i servizi passando dal 15,6% del 2020 al 16,9%, stessa quota di spesa destinata agli alimentari.