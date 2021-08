Coronavirus in Italia, oltre 7000 nuovi casi. Sardegna e Sicilia "vedono" giallo

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dtamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività in risalita, al. Torna a crescere purtroppo, anche il numero delle vittime che oggi sonoQuesti i numeri del bollettino di oggi, mercoledìdiffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.Al momento è. Si possono fare invece per virus il cui comportamento è noto, come ad esempio il West Nile virus, trasmesso dalle zanzare, di cui si può ragionevolmente pensare che avrà unche di solito ha un andamento simile tutti gli anni (eccetto nella stagione 2020-2021, in cui il distanziamento sociale ha influito sulla curva dei contagi, e nella stagione pandemica 2009-2010)". Così l'Istituto superiore di Sanità che dedica un primo a una Faq suIntanto,dati alla mano, sono le prime regioniin zona gialla. Laè la prima a superare la soglia del 15%, prevista dai nuovi parametri, per i ricoveri in area medica non critica, attestandosi, secondo i dati rilevati al 16 agosto da Agenas, l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, al 16% del tasso di occupazione dei reparti con un aumento dell'1%.che ha oltrepassato la soglia massima del 10% prevista per le terapie intensive portandosi all'11% (+1%).