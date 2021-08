Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

beni di consumo secondari

materiali

beni industriali

Honeywell International

Merck

United Health

Johnson & Johnson

Home Depot

Boeing

Caterpillar

Walt Disney

Moderna

Vertex Pharmaceuticals

Regeneron Pharmaceuticals

Gilead Sciences

Bed Bath & Beyond

Ross Stores

Ebay

Nxp Semiconductors N V

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,79%, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata il 10 di questo mese; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.448 punti, ritracciando dello 0,71%. In discesa il(-0,91%); come pure, negativo l'(-0,75%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,31%),(-1,21%) e(-1,06%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,18%),(+1,12%),(+1,10%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,29%.Crolla, con una flessione del 3,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,49%),(+3,91%),(+2,98%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,56%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,20%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,13%.