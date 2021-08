Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Sul fronte macroeconomico, l'Eurostat ha confermato la stima flash per idi luglio relativi all'intero blocco: un rialzo del 2,2% su anno rispetto al +1,9% di giugno. L'attenzione degli investitori, nella giornata odierna, sarà soprattutto sulle minute della riunione di politica monetaria delladel 27 e 28 luglio.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,22%.Invariato lo, che si posiziona a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,55%.poco mosso, che mostra un -0,04%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,29%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,36%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.275 punti, mentre, al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.844 punti.In denaro il(+0,9%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+1,07%).di Piazza Affari, su di giri(+2,03%).Buona performance per, che cresce dell'1,63%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,56%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,38%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%.Tentenna, che cede lo 0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,28%),(+3,79%),(+3,04%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.