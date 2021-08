Tencent, risultati trimestre in crescita ma pesano controlli Cina

Tencent Holdings

(Teleborsa) -, società cinese attiva nei settori dell'intrattenimento, dei mass media e della messaggistica, ha chiuso i tre mesi a giugno cona 138,3 miliardi di yuan (21,3 miliardi di dollari) in linea con la previsione di 138,2 miliardi di yuan degli analisti. L'si è attestato a 42,6 miliardi di yuan rispetto ai 30,8 miliardi di yuan stimati dal consensus.I ricavi mostrano tuttavia una crescita in rallentamento, al ritmo più lento dal 2019, per il colosso internet, a causa del crescente controllo da parte di Pechino , sugli accordi di esclusiva che ha siglato con le grandi major discografiche e che le avrebbero permesso di raggiungere una posizione dominante."I risultati mostrano ladi fronte a un contesto economico turbolento, nonché i suoi molteplici driver di crescita, ma il rischio normativo rimane ancora" - ha affermato. "L'attenzione si concentrerà sui commenti del management in seguito alla chiamata sul contesto normativo e su eventuali modifiche sia alla crescita strutturale a lungo termine sia al potenziale aumento dei costi associati alle nuove normative che stanno arrivando online".