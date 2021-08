Vaccino anti-Covid, Stati Uniti pronti per la terza dose

(Teleborsa) -. Lo avrebbero consigliato gli esperti all'amministrazione Biden, che si prepara ad annunciare il riavvio della campagna a caiusa del calo di immunità indotto dalla diffusione della variante Delta.Secondo il Washington Post, le autorità sanitarie federali avrebberodal completamento delle prime due dosi, con le stesse priorità indicate pe ril primo ciclo: operatori sanitari, case di cura e di riposo, anziani. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare dall'amministrazione Biden entro questa settimana, per, una volta ottenuto il via libera dell'autorità sanitaria statunitense, la Food and Drug Administration.Non sono solo gli USA a valutare la possibilità di una terza dose del vaccino,, almeno per i soggetti fragili e quelli più a rischio a causa del diffondersi della variante Delta., secondo quanto confermato dal virologo Fabrizio Pregliasco, che ipotizza l'avvio della nuova campagna in Italia fra ottobre e novembre in base alla diffusione del virus. "Credo che ora sia da fare la vaccinazione per tutti, anche per i bambini, e che ci sia anche la necessità di un rinforzo della protezione per tutti", ha affermato l'esperto, aggiungendo "se lavoriamo bene adesso potremo magari non prevedere un richiamo tutti gli anni nei prossimi anni".