Crisi Afghanistan: spari sulla folla. Appello G7 a Talebani per evacuazione sicura

(Teleborsa) - In una, conad Asadabad e Jalalabad, e lo straziante tentativo di alcune madri afgane di mettere in salvo i propri figli, lanciandoli oltre il filo spinato dello scalo di Kabul, ildei Ministri degli esteri del, convocato in videoconferenza per affrontare l'emergenza, si chiude conper chi intende lasciare il Paese ed ae garantire i diritti di donne, bambini e minoranze.Dal summit anche l'impegno aper giungere ad unaed evitare che l'Afghanistan diventi un "rifugio per minacce terroristiche" alla sicurezza internazionale.Il G7 ha convenuto che è necessaria unaper evitare una escalation della crisi, con il coinvolgimento delle parti del conflitto, del Consiglio di sicurezza ONU, del G20 ed i Paesi limitrofi.Il, partecipando al summit, ha fatto appello alla necessità di unfra i membri del G7 per "impostare una strategia condivisa" ed ha annunciato cheper discutere della situazione in Afghanistan ed "ampliare il sostegno ad un approccio comune", coinvolgendo anche Russia, Cina e Turchia.Di Maio, che parteciperà domani alla riunione straordinaria della NATO, ha voluto anche ricordare che occorrerà anche" e che questo implica "definire una politica e una".Nell'ambito dei colloqui fra leader a livello internazionale, iltamattina il Presidente della Repubblica francese,, e nel pomeriggio il Presidente russo. I temi hanno spaziato dalla gestione del fenomeno migratorio alla tutela dei diritti umani, senza tralasciare le azioni volte a ricostruire la stabilità in Afghanistan e contrastare il terrorismo e i traffici illeciti.