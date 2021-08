Doccia fredda sui mercati, Fed verso stop acquisto titoli

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso, dopo che la Federal Reserve, nei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria, ha fatto capire di essere pronta a breve a ridurre il programma di acquisto di titoli . Indicazioni in più potrebbero arrivare nel fine settimana, quando si terrà il tradizionaleSul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,17. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.783,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,45%, scendendo fino a 63,2 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +105 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,56%.sensibili perdite per, in calo dell'1,89%, in apnea, che arretra del 2,21%, e tonfo di, che mostra una caduta del 2,85%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,25%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 28.292 punti, in netto calo del 2,21%.Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,75%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,00%.Affonda, con un ribasso del 3,73%.Crolla, con una flessione del 3,54%.per tutti i titoli a media capitalizzazione italiani.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,15%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,01%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,57%.