Fed, tapering più vicino. Dollaro in rialzo, mercati sbandano

(Teleborsa) - La possibilità che la Federal Reserve si stia preparando al ritiro del suo maxi programma di acquisto titoli ha fattoe di conseguenza i listini europei in avvio di seduta.Le minute relative all'incontro concluso il 28 luglio hanno lasciato intravedere la possibilità che il "tapering", la riduzione di acquisti di asset da 120 miliardi di dollari, possa iniziare già quest'anno. Una possibilità che sta pesando anche sulle quotazioni dell'dello 0,5% a 1778,68 dollari l'oncia e suiSul mercato Forex,sia contro l'euro che contro le valute più rischiose.Nelle minute del(FOMC) si sottolinea come l'economia americana abbia fatto progressi nel perseguire gli obiettivi di un calo dell'inflazione verso il 2% e della piena occupazione. Ma i funzionari Fed evidenziano anche come siano necessari "ulteriori sostanziali progressi" e come il diffondersi dellacontinui a rappresentare unIl governatore Fed, Jerome Powell, ha indicato ulteriori progressi nel mercato del lavoro come un fattore chiave per l'eventuale decisione del comitato sul tapering, sebbene abbia ammesso che c'è ancora strada da fare.I verbali sono arrivanti ad una settimana prima del discorso di Powell al simposio di Jackson Hole, dove molti si aspettano che il governatore farà capire le prossime mosse entro la fine dell'anno.