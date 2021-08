Il comparto tecnologico a Milano si muove verso il basso (-3,32%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 143.196 perdendo -4.842,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 912, dopo un avvio di sessione a 933.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,56%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,84% sui valori precedenti.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,97%.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,56% sui valori precedenti.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,69%.