Imprese, al via incentivi per sviluppo IPCEI su batterie

(Teleborsa) - Partono gliselezionate a partecipare agli, che dal 3 settembre potranno richiedere agevolazioni fino ad un massimo diLe risorse stanziate dal, gestito dal, sono finalizzate allada realizzare in Italia, nell'ambito delle priorità strategiche indicate dalla UE. L’obiettivo degli interventi promossi dal ministro Giorgetti è quello di rafforzare la competitività di settori strategici.In particolare, sonoche vengono attivati a sostegno delle imprese italiane nel settore strategico delle, per un valore complessivo di 1 miliardo di euro: circa metà per migliorare le caratteristiche di durata, caricamento e sicurezza delle batterie, un'altra metà per la produzione di materie prime, celle, moduli e sistemi per batterie elettriche su larga scala.Ulteriori risorse per circavengono assegnate all’, per la produzione di chip efficienti sul piano energetico, semiconduttori di potenza, sensori intelligenti, attrezzatura ottica avanzata e materiali compositi.