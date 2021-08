Lavoro, Vacchina (Forma): formazione è anello congiunzione scuola-lavoro

(Teleborsa) - Lacome anello die come elemento cruciale per la "ripartenza" del Paese andrebbe sostenuta e supportata. “Senza adeguatisulla formazione professionale il rapporto scuola-lavoro continuerà a essere poco efficace", sostiene, presidente di, l’associazione italiana degli enti di formazione professionale, ricordando che per oltre un secolo la la formazione professionale ha rappresentato "l’anello di congiunzione con le imprese"."Va raccolto l’appello dell’Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà sull’urgenza diper favorire il rapporto tra formazione e lavoro", sottolinea Vacchina, che è anche consigliera del CNEL, aggiungendo "è fondamentale che il nostrosu questo versante per mettersi al passo con l’Europa e per rispondere alle difficili sfide che il nostro tempo ci impone"."Gli enti di formazione professionale vanno supportati e rafforzati perché la", conclude Vacchina.