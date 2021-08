A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

informatica

telecomunicazioni

Microsoft

Home Depot

Cisco Systems

Travelers Company

Intel

Illumina

Nvidia

Microsoft

Garmin

Ross Stores

Lam Research

Applied Materials

American Airlines

(Teleborsa) - A Wall Street, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,73%, a 35.149 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.441 punti (+0,82%). Buona la prestazione del(+0,91%); come pure, in rialzo l'(+0,87%).I tre indici - dopo tre sedute difficili - potrebbero riuscire a. In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,16%),(+1,14%) e(+0,94%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,50%),(+1,96%),(+1,55%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,40%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,66%),(+3,61%),(+2,50%) e(+2,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.Affonda, con un ribasso del 2,39%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,00%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.