Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

STMicroelectronics

Amplifon

Enel

Moncler

Nexi

A2A

Fineco

Tinexta

Carel Industries

GVS

SOL

Esprinet

Webuild

Juventus

Autogrill

(Teleborsa) -, che non si allinea alla chiusura rialzista delle altre borse di Eurolandia. Le principali borse europee si sono portate in territorio positivo nel pomeriggio, con Milano che invece è riuscita solo ad azzerare il calo mattutino e chiudere invariata. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità dello 0,54%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,168. L'è sostanzialmente stabile su 1.782,8 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 63,82 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +104 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,41%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%.Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 25.918 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 28.449 punti, sui livelli della vigilia.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,38%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo il(-0,22%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,52 miliardi di euro, in deciso ribasso (-41,79%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,6 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,85 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,48 miliardi.Su 429 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 209 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 172. Invariate le rimanenti 48 azioni.di Milano, troviamo(+1,68%),(+1,52%),(+1,25%) e(+1,00%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,31%.scende dell'1,26%.Tra i(+6,20%),(+2,24%),(+1,73%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,03 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,88%.Sensibili perdite per, in calo del 2,13%.