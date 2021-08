Covid, Apple: slitta al 2022 rientro dipendenti in ufficio

Apple

(Teleborsa) -ha deciso di far slittare ilnei suoi uffici societari aa causa dell'aumento dei casi di Covid e ai timori legati alla diffusione diLo riporta l'agenzia Bloomberg citando un memo interno spedito ai dipendenti, in cui si spiega che la società confermerà la tempistica in anticipo di un mese rispetto alla data delSi tratta deldeciso da Apple che aveva già posticipato la data del rientro dall'inizio di