Future USA in calo aspettando l'Opening Bell

(Teleborsa) - Dopo aver chiuso la seduta senza grandi variazioni all'indomani della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della FED, l'andamento dei future USA segnala che oggi. Le prospettive di un rallentamento della crescita globale e la stretta normativa cinese in vari settori contribuiscono a un sentiment negativo degli investitori, a pochi giorni dal. Sul fronte macroeconomico, la giornata odiera è priva di spunti.Tra lenella seduta odierna ci sono ha rivisto al rialzo la guidance 2021 su forte domanda per attrezzature agricole) e ha annunciato nuovo piano buyback fino 1 miliardo di dollari) che guadagnano terreno nel pre-market, mentrescambia in rosso su una guidance 2021 deludente.Il contratto sulperde lo 0,50% a 34.720 punti, mentre quello sullolascia sul terreno dello 0,36% a 4.389 punti. Il derivato sulsegna un -0,05% a 14.924 punti.