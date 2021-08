In calo la Borsa di Tokyo. Giù anche il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta negativa per le principali borse asiatiche dopo la chiusura mista dei mercati azionari americani. A pesare sul sentiment degli investitori sono i dati preoccupanti sull'economia cinese, il dilagare della variante Delta e la Fed pronta al tapering entro fine anno., ilè in calo (-0,96%) in chiusura; sulla stessa linea, l'è crollato del 2,63%.Pesante(-2,54%); sulla stessa linea, negativo(-0,93%).In ribasso(-0,8%); sulla parità(-0,14%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,2%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%.Il rendimento per l'è pari 0,01%, mentre il rendimento deltratta 2,86%.