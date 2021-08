Mobilità sostenibile, sicurezza, innovazione: Autostrade per l'Italia al Meeting di Rimini

(Teleborsa) -da oggi, venerdìinsieme alle sue società controllate- sarà alladella partecipazione dila valorizzazione del lavoro, a partire dall’esperienza aziendale, il potenziamento del sapere e lo sviluppo delle competenze nell’ambito delladelle- La kermesse di Rimini - si legge nella nota - sarà inoltre"Oltre ad essere per noi una preziosa occasione di crescita e confronto - afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia-, il Meeting dell’Amicizia dei Popoli sarà un’opportunità per chi voglia conoscere le posizioni lavorative aperte in ASPI e, contestualmente, presentare la propria candidatura. Questa è una delle azioniche include un consistente piano di assunzioni entro i prossimi tre anni, per un totale di 2900 persone che porteranno valore aggiunto, nuoveDallafino al potenziamento della rete autostradale e le nuove soluzioni tecnologiche: ogni giorno alle ore 16.00 il corner ASPI ospiterà un workshop con testimonial manageriali che interverranno suUn programma ricco pensato con l'obiettivo di offrire spunti e riflessioni sulleSi parte ilconResponsabile Training, Welfare DE&I Management di ASPI, che presenterà il programma Diversity Equity and Inclusion della società: un piano che pone le persone al centro della trasformazione aziendale, promuovendo una crescita equa, sostenibile e inclusiva. Descrivendo gli obiettivi triennali, le azioni realizzate e le progettualità future, verrà animato un confronto per illustrare il Manifesto D&I di Autostrade per l’Italia e le partnership avviate con Parks, Valore D e l’Università La Sapienza di Roma; ilsarà il turno disocietà di ingegneria del Gruppo ASPI, con, rispettivamente HR Manager e Chief Engineering Coordinator, che approfondiranno le competenze per l’ingegneria del futuro e il ruolo di Tecne in questa trasformazione; inoltre verranno discussi i temi dellae (sarà illustrato il caso del Passante di Bologna), il potenziamento della rete, le nuove pratiche di ingegneria sostenibile. Sarà inoltre raccontata l’esperienza dellaavviata di recente in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli con l’obiettivo di sviluppare nuove competenze in partnership con i centri ingegneristici di eccellenza del Paese.Ilparola a, Direttore IT and Digital Transformation, che illustrerà il percorso di trasformazione di Autostrade per l’Italia verso una “società nuova”, capace di mettere in sicurezza - e allo stesso tempo a fattor comune - dati di tipo differente, per offrire ai propri clienti un’esperienza di viaggio sicura e innovativa. Del Greco traccerà dunque il quadro complessivo delle azioni messe in campo daSaranno, HR Business Partner, il 23 agosto, ad aprire le porte del mondo della Human Resources, organizzazione molto complessa indato l’alto numero di dipendenti e l’ampia distribuzione delle risorse sul territorio. Con un focus sull’Academy interna e la mappatura delle competenze per la valorizzazione deli relatori illustreranno i percorsi di formazione e le partnership con il mondo accademico messe in campo da Autostrade per l’Italia.Il 24 agosto sarà il giorno di, società di costruzioni del Gruppo Autostrade, che con il suo responsabile HR Sergio Spinelli si concentrerà sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro, illustrando il piano aziendale che ambisce all’obiettivoarà l’occasione per conoscere le iniziative avviate dall’azienda per diffondere una nuova culturadella sicurezza e illustrare alcuni casi concreti.A chiudere la cinque giorni, il 25 agosto,nuovo operatore tecnologico per la mobilità del Gruppo ASPI.responsabile R&D and Innovation, illustrerà ilintrapreso alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche al servizio della mobilità sostenibile. Passando in rassegna le sperimentazioni e le opportunità in corso, Carambia metterà in luce le sinergie e le partnership avviate con ilInoltre,parteciperà ialla tavola rotondaun confronto che vedrà la partecipazione del Ministro della Transizione Tecnologica Roberto Cingolani, il Presidente Emerito della Camera dei Deputati Luciano Violante e la Rettrice dell’Università Sant’Anna di Pisa Sabina Nuti. Lo stesso giorno, alle ore 13.00, l’Amministratore delegato di Free-to-Xinterverrà nell’ambito del dibattito “La transizione Ecologica e Vettori Energetici: L’Elettrico” che potrà contare, tra gli altri, sulla partecipazione del Viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli.Appuntamento ilalle 14.15, in "Discovery Arena" con la sessione Qual è il mio posto nel mondo (del lavoro)? concoach formatore. Modera, Direttrice CdO Pesaro Urbino.