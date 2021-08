Parchi, Corte Conti: notevoli criticità per carenza programmazione

(Teleborsa) -, che ne ha analizzato la gestione, indicando una serie direlative allaIn questo report la magistratura contabile ha svoltodi ogni singolo Ente, esaminando gli organi e i loro compensi, la struttura organizzativa, le risorse umane e gli incarichi esterni, l’attività istituzionale e i risultati della gestione economico-finanziaria.A seguito dell’istruttoria condotta, la Corte "stigmatizza ancora una volta la situazione di" e raccomanda che tutti gli enti parco "dei predetti, in quanto atti fondamentali per la regolamentazione, la programmazione, la gestione e la tutela del territorio, anche in relazione ai costi che alcuni enti sostengono a tali fini".I parchi sotto esame comprendono i principali Enti parco, dal Parco nazionale d’Abruzzo all’Appennino Tosco– Emiliano, dall’Arcipelago de La Maddalena all’Aspromonte, senza dimenticare le Cinque Terre, il Circeo, il Gargano, le Dolomiti, il Gran Paradiso e Gran Sasso, la Majella, la Sila, il Vesuvio ed una serie di altri parchi nazionali.