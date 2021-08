Pesante il comparto viaggi e intrattenimento (-1,83%)

settore viaggi e intrattenimento a Milano

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

media capitalizzazione

Autogrill

Juventus

small-cap

Grandi Viaggi

S.S. Lazio

FNM

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo ila dispetto della cautela evidenziata dalIlha aperto a quota 33.090,7 in contrazione di 606,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile a 206, dopo aver avviato la seduta a 208.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,16%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Tra ledi Milano, ribasso scomposto per i, che esibisce una perdita secca del 2,22% sui valori precedenti.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.