Yellen avverte: "Variante Delta è una minaccia per economia e lavoro"

(Teleborsa) - Proprio mentre Wall Street e le altre borse mondiali si preparano a veder centellinare i miliardi di aiuti concessi dalla Fed durante la pandemia attraverso il temutissimo "tapering", preannunciato dalle Minutes del FOMC , la Segretaria al TesoroIn una lettera inviata al Congresso USA, Janet Yellen, che prima di assumere questa carica è stata anche Presidente della Federal Reserve dal 2014 al 2018, ha avvertito che la variante delta del coronavirusha stanziato 350 miliardi di dollari" per far fronte agli impatti economici della pandemia - ha ricordato nella lettera inviata assieme al Segretario al Lavoro Martin Walsh - e questi fondi "possono essere attivati per coprire i costi eoltre il 6 settembre". Yellen punta in sostanza ad unaalla disoccupazione extra, concessi durante la pandemia, che scadranno il prossimoIl discorso però è anche più ampio e, proprio di recente, la Segretaria al Tesoro USA aveva avvertito che le "economie sono interconnesse" e cheQualcosa di più sul sentiment dei banchieri centrali e della comunità economica si saprà al consueto, in Wyoming, in programma dal 26 al 28 agosto 2021.