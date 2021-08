Afghanistan, Michel: usare tutti mezzi UE per sostenere diritti popolazione

(Teleborsa) - In vista dell'incontro virtuale deiin programma domaniil Presidente del Consiglio europeo, Charlesha parlato degli sviluppi in Afghanistan con il segretario generale della Nato,"E' importante completare- scrive Michel su Twitter -. I diritti degli afgani, in particolare delle donne e delle ragazz Europa però già divisa sull'accoglienza, con il ritorno al potere dei talebani e il tentativo disperato di quanti in queste ore provano a lasciare il Paese, terrorizzati dall'idea di vivere sotto il regime., non permetteremo che si ripeta l'errore strategico del 2015". A dirlo, il Premier sloveno e presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea, Janez Jansa. Sono tanti i leader europei che hanno mostrato preoccupazione per un'altra ondata di profughi come già successo nel 2015, in scia alle guerre in Siria e in Libia. Come, ad esempio, il cancelliere conservatore austriaco Sebastian Kurt: "Non sono dell'opinione che dovremmo accogliere altre persone".A tracciare la linea, nei giorni scorsi, la presidente della Commissione Ue"Il reinsediamento delle persone vulnerabili è della massima importanza.ulla stessa lunghezza d'onda il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli: "La sconfitta dell'Occidente mette in discussione la nostra identità nel contesto globale, ma non possiamo diventare spettatori sconcertati e impotenti. PoiIntanto, proprio in questi minuti, segnalati scontri tratruppe Usa e della Germania, rimaste illese mentre sarebbe morto un soldato afgano. Nel frattempo, rispetto all'ipotesi di Usa e Gb di estendere il ritiro delle truppe oltre il 31 agosto, i talebani minacciano: