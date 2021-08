IATA, certificati di vaccinazione su Travel Pass

(Teleborsa) - Laha reso noto che il(Dcc) e ilpossono essereCiò consente ai passeggeri di disporre della, che contiene il proprio certificato di vaccinazione, da presentare alle compagnie aeree e le autorità di controllo alla frontiera., senior vicepresident IATA for Operations Safety and Security, ha sottolineato che la gestione dei certificati europei e britannici attraverso Iata Travel Pass è un importante passo avanti per verificarne l'autenticità e garantire l'efficienza delle operazioni aeroportuali.