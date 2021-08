KI Group, ricevuta da Negma richiesta conversione Warrant A

Ki Group

(Teleborsa) -annuncia che in data 20 agosto 2021 ha, emessi lo scorso 26 novembre 2020, in base al Contratto di Investimento sottoscritto a fine 2020.Pertanto, a fronte dell’annullamento dei 413.565 Warrant A oggetto di richiesta di conversione, verrannIldei Warrant A oggetto di conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto di Investimento sulla base del minore Daily VWAP (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di richiesta della conversione ed, per un controvalore complessivo di 53.763 euro.Successivamente alla conversione, risultano ancora da convertire n. 32.338.356 Warrant A e n. 1.915.411 Warrant B