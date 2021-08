Coronavirus in Italia, più di 6000 nuovi contagi. Sicilia "vede" giallo

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto 4.168 di ieri, a fronte di poco più di 266 mila test, tra tamponi molecolari e antigenici. Alto, purtroppo, il numero delle vittime:per un totale di 128.855 decessi dall’inizio dell'emergenza. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 24 agosto, diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute.L'Italia, intanto, non sarà più tutta: è lala prima Regione pronta a tornare alle restrizioni della zona gialla. L'Isola - dove oggi si sono registrati altri 1.491 casi di positività al coronavirus e si sono contati 740 nuovi ricoveri - supera, infatti, entrambi i parametri relativi alle ospedalizzazioni. Siamo aldi pazienti Covid (102 persone, rispetto alle 88 di lunedì) ricoverati in terapia intensiva (la soglia è 10 per cento). E alnei reparti ordinari (740 persone) rispetto a una soglia limite del 15 per cento. Di fatto si dovrà tornare a indossare la mascherina all'aperto e saranno reintrodotti i limiti per quanto riguarda i posti a tavola in bar e ristoranti.Salva per un soffio laOggi, intanto, il commissario straordinario Francesco Figliuolo ha fatto sapere che "l'obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l'80% della popolazione over 12 anni,