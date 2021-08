Inps, a luglio Reddito-Pensione cittadinanza a oltre 3 milioni individui

(Teleborsa) - Nel mese di luglio, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) sono stati, mentre i percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati 133mila, per un totale di 1,37 milioni di nuclei e oltreLo comunica l'Inps precisando che "la distribuzione per aree geografiche vedePrevalgono i nuclei composti darispettivamente 138mila e 141mila. I nuclei con minori sono circa 449mila, con un numero di persone coinvolte pari a quasi 1,67 milioni, mentre i nuclei con disabili sono 232mila, con 542mila persone coinvolte.L’importo medio erogato a livello nazionale nel mese di luglio 2021 è di 548 euro (579 euro per il RdC e 267 per la PdC).sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, passando da un minimo di 447 euro per i monocomponenti a un massimo di 702 euro per le famiglie con quattro componenti.La platea dei percettori di Reddito di cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza è composta daNei primi sette mesi dell'anno - riferisce l'Istituto - l