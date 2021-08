Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

S&P-500

(Teleborsa) -, che già scontano la cautela in vista delvenerdì. Anche Wall Street è prudente, con l'che si muove vicino alla parità, nonostante l supporto offerto da alcune trimestrali positive della Corporate USA.Occhi puntati sulla Fed e su possibili", anche se non tutti gli analisti sono concordi nel ritenere che l'0avvio sarà entro l'anno.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,175. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.806,8 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,44%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +105 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,57%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%,avanza dello 0,24%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,28%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 26.028 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 28.603 punti. Pressoché invariato il(+0,05%); in frazionale calo il(-0,23%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,26 miliardi di euro, in calo di 416,2 milioni di euro, rispetto ai 1,68 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,34 miliardi di azioni, rispetto ai 0,45 miliardi precedenti.Tra i 431 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 216, mentre 174 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 41 azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+2,81%),(+1,16%),(+0,87%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,94%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,51%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,06%.di Milano,(+4,97%),(+2,42%),(+2,23%) e(+2,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,67%.Sensibili perdite per, in calo del 2,65%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,99%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.