Positiva Tokyo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) -termina la sessione in rialzo insieme al resto delle altre principali piazze asiatiche dopo la chiusura positiva di Wall Street. L'attenzione degli investitori resta concentrata sul, in Wyoming, dove i banchieri della Federal Reserve faranno il punto sulla situazione economica e monetaria.L'indice giapponeseavanza dell'1,02%; sulla stessa linea,termina la giornata in aumento dell'1,14%.In netto miglioramento(+1,91%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+0,9%).In frazionale progresso(+0,22%); sui livelli della vigilia(+0,14%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,12%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Piatto anche l', che mostra un esiguo -0,04%.Il rendimento per l'è pari 0,02%, mentre il rendimento deltratta 2,87%.